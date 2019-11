Lichaam gevonden nabij Groenendaallaan in Merksem Video: BFM

Merksem - In het Antwerpse district Merksem is vrijdagochtend een lichaam gevonden. Dat bevestigt de Antwerpse lokale politie, die een onderzoek gestart is naar de omstandigheden van het overlijden. Het lichaam zou aangetroffen zijn op een terrein tussen de Colruyt aan de Groenendaallaan en het nabije knooppunt van de Antwerpse ring.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er gebeurd is. Een natuurlijk overlijden, een ongeval of kwaad opzet behoren nog tot de mogelijkheden.

Foto: BFM