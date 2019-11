Woning beschoten, man met schotwonde en nieuwe granaataanval: parket onderzoekt reeks incidenten in Antwerpen

Merksem - Donderdagnacht is er opnieuw een granaat gegooid in het Antwerpse. Ditmaal aan Leiebos in Merksem. Een buurtbewoonster belde de politie nadat ze schade vaststelde aan haar rolluik. Elders in Antwerpen is ook een lichaam teruggevonden en gisteravond heeft een man zich aangeboden bij de politie met een schotwonde. Het parket onderzoekt de zaken en of er mogelijk een verband kan zijn.

In Merksem belde een buurtbewoonster de politie. “De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en vond de lepel van een granaat in het grasveld. Daarop kwam DOVO ter plaatse. De federale politie is ter plaatse om een onderzoek te doen”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Het is het zoveelste incident in korte tijd. Donderdagnacht werd een woning van een 74-jarige vrouw beschoten met een zwaar machinegeweer. De vrouw was binnen op het moment van de feiten. De kogels sloegen in op enkele meters van haar.

Nog donderdagochtend werd een granaat in een woning gegooid. Het springtuig belandde in de kelder, maar ging niet af. Uiteindelijk moest DOVO ter plaatse komen om de granaat gecontroleerd te laten afgaan. Het parket situeert dat incident in de drugswereld.

Vrijdagmorgen werd ook nog een lichaam teruggevonden in Merksem. Wat daar aan de hand is, is nog onduidelijk. De politie is ter plaatse en onderzoekt de zaak.

Of en hoe al die feiten aan elkaar gerelateerd zijn, is nog onduidelijk, maar het parket onderzoekt.

LEES OOK: Omwonenden na zoveelste granaataanslag: “Het mag nu wel stoppen. Kan de politie een camera plaatsen?” (+)