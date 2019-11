Bekende bordspelkampioen Lee (36) gaat in pensioen: “Ik kan niet meer winnen van de computer”

Lee Se-dol, wereldwijd geroemd als de beste speler van het strategische bordspel Go, heeft aangekondigd dat hij in pensioen gaat. De 36-jarige Zuid-Koreaan wil niet langer deelnemen aan wedstrijden omdat er volgens hem niet meer te winnen valt van artificiële intelligentie.

Drie jaar nadat hij voor het eerst het onderspit moest delven in een competitie tegen AlphaGo, een door Google ontwikkeld computerprogramma, gooit Lee Se-dol de handdoek finaal in de ring. “Door de opkomst van artificiële intelligentie bij Go besef ik dat ik niet meer de allerbeste ben, zelfs niet indien ik door mateloze inzet opnieuw de nummer 1 van de wereld zou worden”, zei hij eerder deze week tegen het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. “Zelfs al word ik nummer 1, dan nog zal ik nooit aan de top staan.”

Dat de Zuid-Koreaan er tijdens de verloren competitie tegen AlphoGo in 2016 in slaagde één partijtje te winnen tegen het computerprogramma, wijt hij aan een bug die toen nog in de programmeercode zou hebben gezeten. “Nu de software alleen maar geavanceerder is geworden, zal de computer helemaal onverslaanbaar zijn.”

Spelcomputers nemen het al een aantal jaren succesvol op tegen menselijke spelers. Het meest beruchte voorbeeld is dat van IBM’s Deep Blue computer, die in 1997 een schaakpartij won tegen grootmeester Gary Kasparov.

Complexer dan schaken

Het Aziatische bordspel Go bestaat al duizenden jaren en wordt gespeeld op een bord met 19 op 19 lijnen die samen 361 ‘kruispunten’ vormen. De ene speler krijgt witte stenen, de andere zwarte. De bedoeling is om gebieden te ‘veroveren’ door ze te omsingelen met de eigen stenen.

Hoewel de regels vrij eenvoudig zijn, wordt Go nog meer dan schaken beschouwd als het meest complexe bordspel. Dat komt omdat er veel meer mogelijkheden zijn. Bij elke zet heeft een speler de keuze uit meer dan 200 opties, bij schaken zijn dat er maar zo’n twintig. Daardoor kan het spel bijna oneindig veel meer verschillende kanten uitgaan. Net om die reden is Go eigenlijk veel moeilijker te leren aan een computerprogramma.

Foto: ISOPIX

Netflix

De 36-jarige Se-dol won tijdens zijn 24 jaren durende carrière 18 internationale tornooien en 32 nationale competities. Hij blijft ook de enige menselijke speler die een computer kon verslaan in een spelletje Go. Ondanks zijn plannen om in pensioen te gaan, kondigde de Zuid-Koreaan aan dat hij nog één wedstrijd zal spelen: in december neemt hij het op tegen HanDol, een ander artificieel intelligent computerprogramma. Opvallend: nadien zal hij zelf meewerken aan de verdere ontwikkeling van het HanDol.

In 2017 verscheen “AlphaGo”, een documentaire - onder meer te zien op Netflix - over de legendarische wedstrijd waarin de Zuid-Koreaan het verloor van de computer. De film toont niet alleen de impact van artificiële intelligente, maar ook de teleurstelling van Lee Se-dol.