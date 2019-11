Charles Michel neemt voorzitterschap Europese Raad in handen

Op een ceremonie in Brussel heeft de Pool Donald Tusk vrijdagochtend het voorzitterschap van de Europese Raad overgedragen aan Charles Michel. Daarmee kan het Europese avontuur van de Belgische oud-premier echt van start gaan.

Het mandaat van Michel gaat officieel op 1 december van start, maar vrijdagochtend vond op de zetel van de Europese Raad aan het Schumanplein reeds een korte overdrachtsceremonie plaats. Dat gebeurt traditioneel door de overhandiging van het belletje waarmee de voorzitter de vergaderingen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders opent. “Nederig” bedankte Michel voor “de grote eer en verantwoordelijkheid”.

De Europese Raad is de instelling van de Europese Unie waarin de leiders van de 28 lidstaten zetelen. Ze komen minstens vier keer per jaar, maar doorgaans vaker, bijeen om de grote strategische beleidslijnen van de EU te bepalen. Sinds 2010 beschikt de instelling over een vaste voorzitter. Hij of zij zit de vergaderingen voor, moet de consensus en cohesie onder de leiders bevorderen en vertegenwoordigt de Unie op het internationale toneel. De voorzitter heeft een mandaat van 2,5 jaar, dat één keer verlengd kan worden.

Foto: AFP

Michel werd begin juli door zijn collega-regeringsleiders verkozen tot hun nieuwe voorzitter. De Franstalige liberaal is meteen de tweede Belg die de prestigieuze functie in handen krijgt. Oud-premier Herman Van Rompuy beet tien jaar geleden de spits af. De CD&V’er werd in 2014 afgelost door Tusk. “Het voorzitterschap is een intern Belgisch-Poolse aangelegenheid. Ik zie geen reden om dat te veranderen”, grapte Tusk.

Michel moet meteen vol aan de bak. Binnen twee weken vindt de eerste Europese top onder zijn voorzitterschap plaats. Met de onderhandelingen over de Europese klimaatambities en over de nieuwe meerjarenbegroting -de verdeling van meer dan 1.000 miljard euro over de komende zeven jaar staat op het spel- oogt de agenda niet van de poes. Het wordt meteen ook de eerste top voor de nieuwe premier van de regering in lopende zaken Sophie Wilmés, die vrijdag acte de présence gaf bij de machtsoverdracht tussen Tusk en haar voorganger.