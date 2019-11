Real Madrid-trainer heeft goed nieuws over de blessure van Eden Hazard

De enkelblessure die Eden Hazard opliep in de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen PSG is niet ernstig. Dat liet trainer Zinédine Zidane weten op een persconferentie.

Thomas Meunier raakte Hazard vol op de enkel in Madrid. De man van 100 miljoen trok een pijnlijke grimas en arriveerde op krukken in het ziekenhuis. Gelukkig stelde men daar vast dat er geen sprake was van een breuk. In Madrid rekenden ze aanvankelijk op een afwezigheid van een tiental dagen, maar nu blijkt dat de blessure van de Rode Duivel meevalt.

“Het is niets ernstigs”, had Zidane goed nieuws te brengen. “Er is geen sprake van een concrete herstelperiode, maar we zullen zien of het voor volgende week is.”

Daardoor zou hij het Europese duel met Club Brugge (11 december) halen, al is het maar de vraag of Real het risico zal nemen om hem dan te laten spelen. In het daaropvolgende weekend staat De Koninklijke tegenover Valencia, op 18 december staat bovendien ‘El Clasico’ tegen FC Barcelona op de agenda.