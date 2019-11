Wereldvermaarde rotsklimmer sterft na val van 300 meter bij beklimming loodrechte rotswand in Mexico

De wereldvermaarde Amerikaanse rotsklimmer Brad Gobright is woensdag om het leven gekomen tijdens het afdalen van de rotsformatie El Potrero Chico, in het Mexicaanse Monterrey. Gobright viel 300 meter naar beneden.

Gobright viel volgens hulpdiensten toen hij neerdaalde van een zo goed als loodrechte rotswand, die bekend staat onder de naam El Sendero Luminoso, ‘het lichtend pad’.

Het vakblad Rock and Ice omschrijft de 31-jarige Gobright, afkomstig uit Californië, als “een van de beste soloklimmers ter wereld”. Hij verwierf wereldfaam toen hij in 2017 een snelheidsrecord vestigde tijdens het beklimmen van ‘de neus’ van de rotsformatie El Capitan, in het Yosemite nationaal park in Californië, die ooit werd beschouwd als onmogelijk te beklimmen.

El Capitan in het Yosemite nationaal park, waar Gobright in 2017 nog een snelheidsrecord vestigde. Foto: ISOPIX

Volgens Rock and Ice ondernam Gobright zijn laatste, noodlottige klim samen met een Amerikaanse collega, Aidan Jacobson. Ze waren op de terugweg van een tweedaagse klimexpeditie. Het duo was volgens Jacobson gezamenlijk aan het abseilen langs hetzelfde klimtouw, een geavanceerde techniek die bekendstaat als simul-rappelling, toen het ongeval gebeurde.

“Brad had ons klimtouw voor afdaling niet gelijkmatig verdeeld”, schreef Gobright in een verklaring aan een andere klimmer. “Ik probeerde hem meer te geven, maar hij zei dat het niet nodig was. Tijdens de gezamenlijke afdaling kwam Brad zonder touw te zitten.”

De Mexicaanse hulpdiensten omschrijven het gebied waar het ongeval zich voordeed als “ontoegankelijk”.