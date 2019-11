Mbaye Diagne mag niet meer meetrainen bij Club Brugge: “Het is aan hem”

Ook voor de competitiewedstrijd tegen Moeskroen is er nog geen spoor van Mbaye Diagne in de kern van Club Brugge. De Senegalees wordt nog steeds geweerd na het penalty-incident tegen PSG drie weken geleden.

Diagne was vrijdag nog strijdvaardig op zijn Instagram, waarop te zien is dat hij op de loopband staat in de fitness. “Diagne heeft van mij een individueel programma gekregen waaraan hij zich moet houden. Het is dan aan hem om te tonen dat hij deel wil uitmaken van de groep. Er is maar een waarheid en die ligt op het veld”, vertelde Clement vrijdag tijdens een vooruitblik naar het duel tegen Moeskroen.

Of de spits nog een toekomst heeft bij blauw-zwart, liet de Brugse trainer in het midden. “Ik heb geen glazen bol. Dat hangt van hem af. Het is aan mij om te beslissen of hij een meerwaarde kan zijn voor de groep.”

Diagne werd door trainer Philippe Clement geschorst na het penaltyincident op PSG. Hij zat sindsdien niet meer in de wedstrijdkern en reisde maandag niet met de ploeg naar Istanbul.

Dinsdag dook dan plots een foto van Diagne op de luchthaven op. Ook hij zette koers naar Turkije. Niet op vraag van Club Brugge, wel op uitnodiging van Galatasaray, zo leerde navraag. De Senegalese aanvaller is nog steeds eigendom van de Turkse topclub en werd in Istanbul ontboden om zijn toekomst te bespreken.

Het is voorlopig niet duidelijk of Galatasaray Diagne in januari terug zou willen nemen. Op dit moment zijn met Radamel Falcao en Florin Andone twee spitsen geblesseerd. Een verhuur aan een andere club dan Club Brugge zou niet kunnen omdat een speler volgens FIFA-regels voor niet meer dan twee verschillende ploegen officiële wedstrijden kan spelen binnen één seizoen.

Moeskroen

Club Brugge ontvangt Moeskroen zaterdag (18u) op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League. De competitieleider werkt momenteel een heel druk programma af, dinsdag speelde Club nog in Istanboel tegen Galatasaray (1-1), en mogelijk voert Clement enkele wijzigingen door.

“We zitten in een drukke periode en willen ook doorstoten in de beker. Daar hebben we al onze spelers voor nodig. Zeker na zo’n zware verplaatsing moet ik rekening houden met de recuperatie”, aldus de Brugse T1, die niet wilde ingaan op wat Club gaat doen qua transfers, evenals de vermeende interesse in Igor De Camargo. De KV Mechelen-speler zei in gesprek met deze krant dat Clement hem afgelopen zomer had opgebeld.