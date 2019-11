Anderlecht heeft probleem om goals te maken, Vercauteren wacht reactie Kompany af: “Ook verdedigers moeten scoren”

Of Vincent Kompany speelt tegen Oostende is nog afwachten. Wat zeker is: Anderlecht moet meer doelpunten maken. Paars-wit zit na 16 speeldagen aan 19 goals. En zo’n slechte balans dateert al van in de jaren ‘40... “We moeten onze efficiëntie meer spreiden”, aldus trainer Frank Vercauteren.

Anderlecht speelde dit seizoen al vijf keer 0-0 gelijk. Tegen KV Oostende is dat echt geen optie. Er moet gescoord en gewonnen worden, maar goals maken is voor Anderlecht een probleem. “We moeten daarvoor niet alleen naar onze spits kijken”, aldus Vercauteren. “Hoeveel goals moeten een centrale verdediger, een centrale middenvelder of een rechtsbuiten scoren om goed te zijn? Wat mij betreft moet een verdediger 2, 4, 6 goals op één seizoen maken. Scoren is dus een collectieve taak.”

Nacer Chadli, Mister 55 %

Op dit moment is paars-wit erg afhankelijk van Nacer Chadli, die met zijn assists en goals een voet heeft in 55 % van de doelpuntenproductie. “We moeten als ploeg efficiënter worden, ja. Het maken van doelpunten moet meer gespreid worden, maar we gaan niet klagen dat alleen maar Chadli voor goals zorgt, hé. Is Juventus afhankelijk van Ronaldo. Is Barçelona afhankelijk van Messi. Elk team heeft zo’n spelers en sommige teams hebben er iets meer. Het zijn jongens waar iedereen op zit te wachten, maar je vindt ze niet zo makkelijk. Dus moet elke speler zijn steentje bijdragen.”

Het probleem is ook dat Anderlecht nooit scoort op corner. Met slecht één doelpuntje uit 69 hoekschoppen - die van Kana tegen STVV - zijn ze op dat vlak de slechtste eersteklasser. Contradictorisch kreeg paars-wit wel nog geen enkele tegengoal op hoekschop. “Verdedigen is nog iets anders dan aanvallen. Offensief moet je verrassender zijn, moet je anders bewegingen, moet de assist ook goed zijn. Als dat al niet in orde is, is er een probleem. We werken daaraan.”

Kompany op de bank?

Het mag allemaal geen excuus zijn om zondag te winnen van KV Oostende dat in een zwakke serie van 3 op 33 zit. De fans hopen dat Anderlecht de geblesseerde Kompany, Sandler en Trebel recupereert. Al ligt dat niet zo voor de hand. “Ze trainden wel voluit, maar we moeten zien of ze geen reactie hebben”, besloot Vercauteren. “Kompany moet zelf aangeven hoe hij zich voelt, maar wie lange tijd niet gespeeld heeft mist iets. We moeten opletten.”

Ons lijkt het dat Trebel het verst staat. De blessure van Sandler was niet te onderschatten en vraagt nog wat tijd en Kompany moet zelf inschatten hoe groot de risico’s zijn. “Als hij op de bank zit, is Vincent fit om te spelen zondag”, besloot Vercauteren. “Anders zou hij daar niet zitten.”