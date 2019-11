Ex-spits van Standard en STVV laat geen spaan heel van “racisten met IQ van nul”: “Stadionverbod? Geef ze opvoedcursus”

Hoe zou het nog zijn met Reza Ghoochannejhad? De intussen 32-jarige spits was enkele jaren geleden in ons land actief voor Standard en STVV, en zit dit seizoen aan zes goals in negen optredens voor de Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle. Daarover ging het in gesprek met Voetbal International, maar spijtig genoeg ook over het racisme waarmee hij te maken krijgt.

Nederland stond onlangs in rep en roer nadat Ahmad Mendes Moreira van Excelsior Rotterdam racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van FC Den Bosch. Er werd het weekend daarop een minuut lang niet gevoetbald in de Eredivisie.

“Weet je… Kan je boos worden op mensen met een IQ van nul?”, aldus de Iraanse spits tegenover VI. “Kan je boos worden op mannen die een voetballer uitjouwen, alleen maar omdat hij een andere huidskleur heeft dan zij? Ik vraag het me hardop af. Je kunt namelijk alleen boos worden op mensen met verstand. Je moet blijven herhalen dat het te stom voor woorden is om iemand uit te jouwen omdat hij zwart, bruin of geel is. Alleen: racisten zijn onwetende mensen. Die verander je echt niet. Ofwel: we moeten het nooit accepteren, maar wél realiseren dat er altijd types zullen blijven bij wie racisme heel diep geworteld zit. Dat is geen berusting, dat is gewoon de realiteit.”

Er is dus meer nodig dan een stadionverbod, aldus Ghoochannejhad. “Ik hoor mensen zeggen: Geef dat soort types een stadionverbod voor het leven! Ik zou het prima vinden, hoor. De politiek mag wat mij betreft de zwaarst denkbare sanctie bedenken voor racisten. Dat is in mijn ogen beter dan het straffen van een hele club, daarmee dupeer je immers ook de duizenden nette fans ervan. Maar wat ik me wél afvraag: zou zo’n straf serieus tot dat soort raddraaiers doordringen? Zou je ze er écht mee hebben? Ik betwijfel het. Ze vinden vast wel weer een manier om binnen te blijven komen. Weet je wat ik persoonlijk een veel effectievere straf zou vinden voor personen die zich schuldig maken aan het scanderen van antisemitische leuzen? Een verplichte opvoedcursus. Dwing ze om zich in de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te verdiepen. Ik geloof er oprecht in dat je daarmee veel meer bereikt dan hen een stadionverbod op te leggen of een boete van vijfhonderd euro te geven. Als dat soort types na zo’n opvoedcursus ook maar enigszins beseffen hoe dom hun gedrag is geweest, hebben we daar als maatschappij tenminste ook iets aan. Net als zij zelf, hopelijk.”