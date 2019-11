Liverpool kan in 2019 geen beroep meer doen op Fabinho. De Braziliaanse middenvelder blesseerde zich woensdag aan de enkel in de Champions Leaguewedstrijd tegen Napoli (1-1).

Op hun website bevestigen de Reds dat Fabinho geraakt is aan de ligamenten. “Hij komt niet meer in actie tot Nieuwjaar”, luidt het. Het wegvallen van de sterkhouder is slecht nieuws voor Liverpool. De leider in de Premier League heeft in december negen wedstrijden op het programma.