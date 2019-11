AA Gent euforisch na Europese kwalificatie: “Druk programma? Winnen is het beste medicijn”

Je hebt kijken kijken en vieren vieren. “Maar gevierd gevierd hebben we na de kwalificatie in Saint-Étienne niet gedaan”, grijnst Thomas Kaminski. Nja, er was ook niet bepaald veel tijd. Vrijdagmiddag verzamelde AA Gent alweer in het eigen oefencentrum om het bezoek aan Kortrijk op zondag al voor te bereiden. Het is druk, heel druk voor de Buffalo’s, al is er geen kat die dat erg vindt.

Jess Thorup is toch moeilijk van de wijs te brengen. Zelfs als de Facebook Live van de eigen clubmedia een tikkeltje langer dan normaal op zich laat wachten, laat de Gentse trainer het vredig over zich heen komen. Dat hij een dikke twaalf uur na de kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League alweer de pers te woord moet staan, ziet de man eerder als een deugd dan als een verplichting. “Het is belangrijk om van deze momenten te genieten”, zegt Thorup met de glimlach. “Ook van de drukte. Toen we vijf maanden geleden begonnen in de kwalificaties, leerden we al om gefocust te blijven in drie competities. We plaatsen onszelf onder grote druk om onze ambitie op drie fronten uit te spreken, maar dat is omdat we wat willen bereiken. En dat het programma dan druk is, tja, het beste medicijn daarvoor is winnen.”

Zo ver mogelijk in Europa

De Gentse ambities op die fronten zijn gekend: top drie in de competitie, zoals elk jaar meedoen voor bekerwinst en – zoals Thorup vrijdag bevestigde – zo ver mogelijk geraken in Europa. Dat laatste is toch wel opvallend enthousiast. “Ik zei het meteen na de match al: er zijn steeds meer ploegen die met ons rekening moeten houden. Wolfsburg stond in de top twee van de Bundesliga toen we tegen hen wonnen, Saint-Étienne staat gedeeld vierde. Wij kunnen op dit moment tegen heel veel ploegen winnen dus moeten we gewoon zo lang mogelijk proberen mee te doen. We moeten bij de loting niet hopen op een pure galamatch, wel wil ik eens kijken hoever we kunnen geraken.” Een mening die nog niet was doorgekomen tot bij zijn doelman, Thomas Kaminski. Die kreeg er met Anderlecht in 2013 eens vijf binnen tegen Paris Saint-Germain en speelt dus liever “eerst tegen een ploeg die we aankunnen om dan in de volgende ronde je te meten met de allergrootsten.”

Thomas Kaminski - nog flaterend in de thuismatch - hield donderdag de nul in Saint-Étienne. Foto: BELGA

Soit, het is duidelijk dat men bij Gent op een wolk leeft. Terecht ook. Het overleven van de groepsfase in de Europa League – één speeldag voor het einde – is een prestatie die oeverloos vertrouwen mag schenken. Oppassen wel dat die zegeroes zondag de partij tegen KV Kortrijk niet zal overschaduwen. “Ik heb niets liever dan dat de wedstrijden zich snel opeenvolgen”, aldus Kaminksi. “We hadden een topmoment, maar iedereen is alweer bezig met de match tegen Kortrijk. Fysiek is het misschien wat lastiger, maar mentaal blijven we fris. Omdat we al sinds dinsdag in Frankrijk waren hebben we bijvoorbeeld ’s avonds met een grote groep naar de Champions League gekeken. Dat zijn leuke momenten die de teamgeest bevorderen.”

Derijck met knieprobleem

Al moet er zondag gewoon ook een ploeg op het veld staan die fysiek volledig klaar is. “Timothy Derijck ondergaat nog een scan aan de knie en Yuya Kubo heeft een oogprobleem: dat zijn de enige geblesseerden op dit moment”, aldus Thorup. “Maar goed: er is altijd een gevaar dat we minder bij de les zijn, maar als we een topteam willen blijven zijn, dan moeten we dit soort matchen ook winnen. Kortrijk speelde heel solide tegen Anderlecht en pakte er een punt. Het zal moeilijk worden. De gamechanger zal onze mindset zijn.”