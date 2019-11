Politie schiet man dood die voorbijgangers aanvalt met mes aan Londen Bridge

Aan London Bridge, in het centrum van de Britse hoofdstad, is vrijdagmiddag een man neergeschoten door de politie. Hij viel voorbijgangers aan met een mes. Er zijn meerdere gewonden gevallen.

In de buurt van Londen Bridge zijn vrijdagmiddag alle straten afgesloten. Iedereen wordt gevraagd om de buurt de vermijden. De politie is massaal aanwezig en boven de omgeving cirkelt er een politiehelikopter.

BBC-verslaggever John McManus zei dat hij een groep mannen zag die betrokken waren bij een gevecht op de brug. Een man zou gewapend geweest zijn met een mes en zou voorbijgangers hebben aangevallen.

Toen de politie arriveerde werden er schoten gelost, zegt hij.

Buspassagiers filmden het incident en zagen hoe de politie een man die gewond op grond lag onder schot hielden.

De politie bevestigde intussen dat er meerdere gewonden vielen. De man die met een mes zwaaide en voorbijgangers aanviel, zou doodgeschoten zijn door de politie.

Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een terreurdaad.

In juni 2017 was de London Bridge het doelwit van een aanslag. Drie daders reden met een busje in op voetgangers. Er vielen acht doden.