Black Friday-gekte slaat wereldwijd toe: trekken, duwen en vechtpartijen voor de beste koopjes

Tenzij je afgelopen week op een bergtop of in een grot doorbracht, had je het waarschijnlijk al door: vandaag is het Black Friday. De “hoogdag van het kapitalisme” komt uit de Verenigde Staten overgewaaid, waar de bekende winkelketen Macy’s donderdag al het startschot gaf voor de koopwoede. Maar de Black Friday-gekte is intussen al over de hele wereld verspreid, zoals blijkt uit bovenstaande beelden.

Volgens berichten stonden mensen niet alleen in de Verenigde Staten aan te schuiven om koopjes te doen. Ook in Zuid-Afrika, Brazilië en Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk waren kooplustigen vroeg uit de veren om hun slag te slaan.

Dat leverde op sommige plekken apocalyptische beelden op: in Zuid-Afrika probeerden ongeduldige klanten de deur van een gesloten winkel open te trekken. In Oeganda moest een vrouw naar het ziekenhuis worden gebracht nadat ze onder de voet was gelopen.

In de Verenigde Staten braken hier en daar knokpartijen uit en bij de politie liepen berichten binnen van verdachte personen die met wapens rondliepen. Zo brak er paniek uit in een druk winkelcentrum in Californië toen iemand plots “schutter” riep.

Protest

Er zijn ook protestacties op touw gezet tegen de koopwoede. In Parijs bezetten actievoerders een winkelcentrum en bij Franse politici gaan stemmen op om Black Friday in de toekomst in te perken of te verbieden.

In Duitsland staken medewerkers van het e-commercebedrijf Amazon. In de Spaanse hoofdstad Madrid was dan weer een spandoek te zien waarop ‘de consumptiemaatschappij staat gelijk aan de klimaatcrisis’ te lezen stond.

Volgens de Britse krant the Mirror zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk uitgestorven en bracht Black Friday maar weinig volk op de been. Klimaatactivisten zoals leden van Extinction Rebellion boycotten de koopwoede en roepen consumenten op dat ook te doen. Britse vakbonden voeren dan weer actie bij grote warenhuizen, zoals dat van Amazon in Schotland.

LEES OOK: Deze journalist ging vijf weken undercover bij Bol.com en kwam terug met een pak ranzige verhalen (+)

bekijk ook

Achter de schermen bij Coolblue: hoe vergaat het de magazijnmedewerkers op het drukste moment van het jaar?

Zo bereidt een 140.000 vierkante meter groot magazijn van Amazon zich voor op de feestdagen