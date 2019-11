Spelen doet hij amper, maar toch krijgt Michy Batshuayi bij Chelsea lof van zijn coach: “Zijn attitude is fantastisch”

Door de blessure van Tammy Abraham krijgt Michy Batshuayi (26) wellicht zaterdag zijn kans in de spits bij Chelsea. Coach Frank Lampard looft trouwens de houding van de Rode Duivel: “Het is niet makkelijk als je zoveel speelt, maar ik zie bij hem een grote werklust.”

Michy Batshuayi beleefde voorlopig weinig plezier bij Chelsea dit seizoen. Hij had gehoopt op meer speelgelegenheid dit seizoen maar door het doorbreken van het Engelse talent Tammy Abraham zat hij meer op de bank dan hem lief is. Maar Abraham blesseerde zich dinsdag in het Champions League-duel in Valencia (2-2) waardoor Batshuayi zaterdag in het competitieduel thuis tegen West Ham wellicht zijn kans krijgt in de basiself. Batshuayi overtuigde dinsdag nochtans niet bij zijn invalbeurt. “Ik ben zeer tevreden over Michy”, zei Chelsea-coach Frank Lampard vrijdag op de persconferentie. “Het is niet makkelijk voor hem, hij wil meer spelen. Maar hij heeft talent en een zeer positieve attitude. Zijn inzet is groot, dat is fantastisch om te zien. Of hij zaterdag zal starten? We zullen zien.” Batshuayi scoorde dit seizoen nog maar één keer in de Premier League en één keer in de Champions League. Statistisch niet slecht aangezien hij in de competitie bijeengeteld slechts 80 minuten op het veld stond, Europees zelfs maar 66 minuten. In de EFL Cup scoorde hij wel drie keer in twee matchen.

Frank Lampard is tevreden over de inzet van Batshuayi bij Chelsea. Foto: Photo News

Hoe lang Abraham out is, is nog niet geweten. “Na het weekend weten we meer”, zei Lampard. “Het is nu aan anderen om hun kans te grijpen.”

Batshuayi weet dus wat hem te doen staat. Maar ook de Fransman Olivier Giroud hoopt op een nieuwe kans.