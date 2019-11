Ex-inbreker vertelt hoe makkelijk zijn ‘job’ soms was: “Ongelooflijk wat je tegenkomt”

Genk -

Is uw woning wel voldoende beschermd tegen inbraak? In Genk sturen ze dezer dagen een ‘ervaringsdeskundige’ op pad. Een voormalige inbreker ging er in de wijk Hengelhoef op zoek naar slecht beveiligde woningen en gaf tips hoe het beter te doen. Wij spraken met zijn ‘ex-collega’ Evert Jansen (56), die in Nederland al jaren hetzelfde doet. “Ik zie nog altijd dezelfde achteloosheid als toen ik inbraken pleegde tussen 1985 en ‘95.”