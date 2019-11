Celstraf geëist tegen vriend van Tanja Dexters: “200 km per uur, inhalen op de pechstrook. U reed als een gek en u bedreigde een ambulancier”

Olen / Turnhout -

“U reed als een gek, als een Formule 1-piloot. En na het ongeval bedreigde u een van de ambulanciers, maffiastijl.” De rechter was vrijdag meer dan duidelijk tegen Michael Peeters, de vriend van Tanja Dexters, die in maart een wild ongeval veroorzaakte op de E313 in Olen. Het parket in Turnhout eiste een gevangenisstraf. Peeters verdedigde zich door te zeggen dat zijn vriendin Tanja Dexters heel ziek was en dat ze snel naar de dokter moesten.