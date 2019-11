Anderlecht vervangt (opnieuw) grasmat

Volgende week moet er op RSC Anderlecht een nieuwe grasmat liggen. Het is niet de eerste keer dat het abominabele veld wordt vervangen.

We zijn eind november en de grasmat van het Lotto Park is alweer aan vervanging toe. De werken zijn gestart en volgende week zondag in de thuiswedstrijd van Charleroi zou die klaar moeten zijn. De vernieuwing heeft een geschatte kostprijs van 100.000 euro.

Het is ieder jaar hetzelfde liedje in Anderlecht: problemen met de grasmat. Het drainagesysteem onder het veld is stokoud en kan het veld niet helemaal droog krijgen. Daardoor wordt de grasmat steeds slechter. Na de match tegen KV Kortrijk vorig weekend was er op bepaalde delen amper nog gras te zien. En eerder moest in een van de doelgebieden al nieuwe grasmatten worden gelegd omdat die was herschapen in een modderpoel. Vandaar dat Anderlecht nu ingrijpt.

Out with the old, in with the new ??



Volgende week deze tijd ligt hier een piekfijne, nieuwe grasmat! ?? La semaine prochaine, à cette heure, notre pelouse sera flambant neuve! pic.twitter.com/spuBj9Txi1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 29 november 2019

Eigenlijk moet een volledig nieuw veld, met een nieuw en modern drainagesysteem, worden aangelegd maar dat kost handenvol geld en is pas mogelijk in de zomer. Maar het wordt nu toch hoogdringend tijd dat een team met zo’n hoge status zijn thuiswedstrijden op een mooie grasmat kan afwerken.