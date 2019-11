Lesbische vrouwen getuigen hoe tieners hen aanvielen op de bus: “Toon hoe lesbiennes seks hebben, zeiden ze”

Twee lesbische vrouwen hebben getuigd over de aanval die ze eind mei ondergingen in een bus in Londen. “Die tieners vroegen ons hoe lesbiennes seks hebben”, klinkt het. Daarna vielen de drie tieners hen fysiek en verbaal aan, feiten waarvoor ze nu voor de rechtbank verschenen zijn.

Op 30 mei namen Christine Hannigan (29) en Melania Ramirez rond 2 uur ’s nachts de bus in Camden, een deel van Londen. De twee vrouwen waren die avond op date en zaten te kussen en knuffelen toen drie tieners hen zagen zitten. “Oh lesbiennes”, zeiden de drie – 15, 16 en 17 jaar oud – waarna ze op de vrouwen afstapten.

“Ze begonnen opmerkingen over ons te maken”, zei Hannigan vrijdag op het proces tegen de jongens. “Plots vroegen ze hoe lesbiennes seks hebben. Ik deed alsof ik me niet goed voelde en reageerde niet. Ze bleven aandringen en vroegen ons om te tonen hoe dat gaat, die seks tussen lesbiennes.”

Muntjes gegooid

Hannigan zei dat ze geïntimideerd was door die opmerkingen. “Ik keerde mijn rug naar hen en weigerde te praten, maar Melania ging het gesprek wel aan en probeerde de gemoederen te bedaren.” Pas toen de jongens muntjes naar hen begonnen te gooien, liet Hannigan van zich horen. “Zeker drie muntjes heeft hij naar mij gegooid. We werden omsingeld en ze scholden ons uit. Ze vielen ons lastig.”

“Ik voelde me in het nauw gedreven en bang”, aldus Hannigan. “Ik krijg met veel homofobie te maken in Londen en ik was het beu.” Ze stond recht en gaf een van de tieners een slag in de rug, waarna een grote vechtpartij ontstond.

Schuldig gepleit

De drie tieners hebben schuldig gepleit aan bedreigingen en ongepast gedrag tegenover de vrouwen. De 17-jarige ontkende wel dat hun gedrag ingegeven was door de seksuele voorkeur van de vrouwen.

LEES OOK. Nooit zoveel klachten over homofobie: “Ze stopten de auto en schopten me eruit. Toen begon het pas...” (+)