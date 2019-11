“Wat het er allemaal niet beter op maakte, is dat Diatta de oude zwarte sport-bh van mijn moeder droeg”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de Lage Landen. Hij keek met verbazing naar Club Brugge speelde deze week in Turkije tegen Galatasaray. En hij zag hoe Diatta eigenlijk alles verkeerd deed, nadat hij net het ultiem goede had gedaan: “Misschien had ik te hoge verwachtingen van iemand die vlak voor de wedstrijd de bovenkant van zijn haar in een emmer met bleekwater hangt.”