15-jarig meisje komt onder lijnbus terecht in Sint-Niklaas, slachtoffer is in levensgevaar

Sint-Niklaas - Een 15-jarige tiener is vrijdagavond aangereden door een bus van De Lijn. Het meisje raakte zwaargewond en verkeerde vrijdagavond nog in levensgevaar.

“De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht”, zegt Annelies Verstraete, woordvoerster van het Oost-Vlaamse parket.

Het ongeval gebeurde in de vooravond aan de Hofstraat in Sint-Niklaas, vlak na schooltijd. Het meisje van 15 kwam met de fiets onder een bus van De Lijn terecht. Ze werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht, mogelijk haperde het meisje met haar rugzak aan de bus. “We hebben een deskundige aangesteld die het ongeval onderzoekt”, zegt Annelies Verstraete. “In alle geval blies de chauffeur van de bus ‘safe’.”

De bus die betrokken was bij het ongeval, kon zijn reis niet meer verder zetten, maar verdere implicaties op het busverkeer waren er niet, meldt een woordvoerder van De Lijn.