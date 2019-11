“Mijn geweer miste altijd doel, maar ik heb het laten vercauteren”: waarom de trainer van Anderlecht stilaan een plekje verdient in de Dikke Van Dale

Op 28 juli speelde Anderlecht thuis tegen KV Oostende. Het verloor met 1-2, maar toch keken we met open mond naar het systeem van speler-manager Vincent Kompany. Wervelend. Zondag trekt RSCA naar Oostende. Op vier maanden tijd is alles veranderd. Het systeem-Kompany bleek niet efficiënt genoeg en paars-wit haalde Frank Vercauteren om het recht te trekken. Veel fans balen, maar het was de (enige) juiste beslissing.