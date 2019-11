De vijf gezichten van Juncker, memorabel om de verkeerde redenen

Met een maand vertraging stopt Jean-Claude Juncker op 1 december definitief als voorzitter van de Europese Commissie. Bij zijn aantreden was de Luxemburger nog somber en sprak hij over de “commissie van de laatste kans”. Maar kijk, desondanks start straks toch een nieuwe commissie. Al staat die er niet veel beter voor dan vijf jaar geleden. Als we ons Juncker over vijf jaar nog herinneren – Wie weet nog wie z’n voorganger was? (*) – zal het om de verkeerde redenen zijn.