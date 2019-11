Tienduizenden banen op de tocht bij Mercedes, Audi en BMW door elektrische en zelfrijdende auto’s

Mercedes was de laatste van de drie Duitse premiummerken om een drastische afslanking aan te kondigen. Foto: IMAGEGLOBE

Om dringend geld vrij te maken voor de peperdure ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto’s, gaat de Duitse autodrievuldigheid drastisch besparen. Tienduizenden banen staan op de tocht bij Mercedes, Audi en BMW.

Daimler (met onder meer Mercedes) wil 1,4 miljard euro besparen op het personeel. Naakte ontslagen in Duitse vestigingen zijn tot 2029 uitgesloten. Banen die vrijkomen door natuurlijk verloop zullen echter niet opnieuw worden ingevuld en oudere werknemers zullen sneller het bedrijf kunnen verlaten. Het aantal managementfuncties wordt dan weer met 10 procent ingekrompen. De middelen die zo vrijkomen, dienen onder meer om de overgang naar elektrisch en autonoom rijden te financieren. Die overstap vergt miljarden euro’s aan investeringen, terwijl de wereldwijde vraag naar auto’s in het slop zit.

De aankondiging komt nauwelijks enkele dagen nadat concurrent Audi ook een drastische personeelsafslanking aankondigde voor zijn Duitse fabrieken (de Belgische in Vorst zou buiten schot blijven). Het merk gaat tegen 2025 zo’n 9.500 banen schrappen in Duitsland. Ook hier zijn er geen naakte ontslagen. Het besparingsplan heeft tot doel de kosten met 6 miljard euro op jaarbasis te verlagen tegen 2029. Geld dat moet dienen voor onderzoek en ontwikkeling van elektrische mobiliteit en digitalisering. Audi verwacht de komende jaren in die domeinen 2.000 nieuwe “expertenjobs” te creëren.

En intussen kondigde ook BMW een besparingsprogramma aan ten belope van 12 miljard euro tussen nu en 2022. Een deel daarvan moest komen van het schrappen van 6.000 banen in Duitsland. Op de hoofdzetel zullen mensen die het bedrijf verlaten niet worden vervangen, terwijl de riante bonussen die de werknemers vorig jaar kregen, een vijfde lager zullen liggen.