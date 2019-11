Dief steelt eerst portefeuille ... en gaat shoppen bij slachtoffer

Gent - Eén dag nadat hij werd bestolen aan zijn krantenwinkel tegenover de Gentse Sint-Niklaaskerk, kreeg Salah-edine Ouail bijzonder bezoek in zijn andere winkel - 200 meter verderop: de dief kwam een pakje sigaretten kopen bij zijn slachtoffer.

“Mijn twee winkels heten allebei Paparazzi”, zegt winkelier Salah. “Ik was donderdag aan de ene winkel mijn bestelwagen (met in het groot ‘Paparazzi’ op, nvdr) aan het leeg maken toen ik werd bestolen. Een man graaide mijn heuptasje mee. Alles van waarde zat erin: 150 euro cash, bankkaarten, tankkaarten en mijn rijbewijs en identiteitskaart.” De man deed onmiddellijk aangifte bij de politie.

“Vrijdagnamiddag kreeg ik telefoon van de bank. Ze zegden me dat iemand met mijn kaart probeerde te betalen in een winkelt in de Hoogstraat, een kilometer hier vandaan.” De krantenverkoper sprintte naar daar en kreeg van zijn collega de videobeelden te zien. “Hij stond op mijn netvlies. Een groene jas met wollen voering, en tattoo’s op de vingers. Ik zou het beeld niet snel vergeten.”

Wat later stond Salah-edina Ouil achter de kassa in zijn andere Paparazzi. “Ongelofelijk. Plots stond die kerel daar. Vlak voor me. Hij wilde een pakje sigaretten kopen. Ik herkende hem meteen: die groene jas met witte wollen voering, die tattoo’s op de vingers.” Hij sprak de dief aan: “Gij hebt pech, man. Dit is de slechtste dag van uw leven. Hij begreep er niets van. En dan zei ik hem dat ik de eigenaar was van het heuptasje dat hij een dag eerder had gestolen.” Kort daarna werd de man opgepakt. “Hoe dom kan je zijn? Stelen uit een bestelwagen waar Paparazzi op staat, voor een winkel die Paparazzi heet … en dan gaan stelen in een winkel die ook Paparazzi heet.”