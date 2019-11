Mevrouw Piqueur spreekt voor het eerst na Optima-affaire: “De blingbling is weg, maar ik mis ons oude leven niet”

Gent -

Zeventien dagen lang ging ze haar man, Optima-baas Jeroen Piqueur, elke middag bezoeken in de gevangenis van Gent. “Buiten op straat in de rij staan wachten: dat is verschrikkelijk. Je staat in de etalage in een van de drukste straten van Gent.” Benedicte Schumacher, vrouw vàn, probeert opnieuw vooruit te kijken. In haar nieuwe leven, waar luxe geen prioriteit meer is. Ze schilderde haar verdriet, ongeloof en frustraties van zich af. Letterlijk. “Ik heb twee jaar op overlevingsmodus geleefd. Met één doel: thuis de rust bewaren.”