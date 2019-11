James Bond-taferelen in Brugge: Waasland-Beveren stuurde spion naar gesloten training Cercle, Bernd Storck schakelt steward in

In de aanloop naar de degradatiekraker tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge van vorig weekend betrapte een onderhoudsman van Cercle een Beverse scout op de tactische training van Cercle-coach Bernd Storck.

Ook bij de ‘kleinere’ clubs zijn gesloten trainingen al langer een begrip. Bij rode lantaarn Cercle is dat niet anders, alleen op woensdag is er nog een open training. Eind vorige week had een man toch een plekje gevonden op een heuveltje naast het afgesloten oefenveld om de tactische training te bespieden. Een attente onderhoudsman betrapte hem en sprak hem aan. De man, die met een Antwerps accent sprak, ging weg, maar dook even later weer op.

Op de matchdag op zaterdag bleek dat Waasland-Beveren zich volledig had aangepast. Pas in de rust kon Storck bijsturen en nog gelijk spelen. Diverse Beverse spelers gaven na afloop toe aan een paar Cercle-jongens, waaronder de jonge Jonathan Panzo, dat ze alles wisten over Cercle en hoe dat zou spelen.

Gisteren nam Storck geen risico’s voor de match van zondag tegen Standard. Een steward hield een oogje in het zeil en pottenkijkers op afstand. Dat zal vandaag ook zo zijn. Controlefreak Michel Preud’homme kan zich dus de moeite besparen.