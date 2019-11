De val van Jeroen Piqueur

Gent -

Jeroen Piqueur richtte Optima in 1991 op. Het bedrijf deed in financiële planning voor vermogenden en in vastgoed. In 2011 kocht Optima de bankactiviteiten van Ethias op en werd Optima Bank geboren. In 2016 raakte de bank in de problemen na controles. In juni van dat jaar blokkeerde de Nationale Bank alle rekeningen. Optima ging failliet. Zowel de Kamer als de Gentse gemeenteraad organiseerde een onderzoekscommissie. In Gent ging het vooral over banden met het stadsbestuur, onder meer over de plannen voor de latere Ghelamco Arena. Jeroen Piqueur zat twee jaar geleden in de kerstperiode 17 dagen in de gevangenis van Gent.