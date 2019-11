Trouwen in bedevaartsoord wordt tot twee keer duurder met ‘dank’ aan gezondheidsindex

Trouwen wordt volgend jaar in Scherpenheuvel-Zichem aanzienlijk duurder. Foto: if

Scherpenheuvel-Zichem - Trouwen wordt volgend jaar in Scherpenheuvel-Zichem aanzienlijk duurder. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw retributiereglement goedgekeurd. Er is sprake van prijsstijgingen tot 100 procent.

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem hanteert voor burgerlijke huwelijken in de eigen stad vier tarieven, afhankelijk van de dag waarop men in het bootje stapt: op vrijdag, op zaterdag, op andere weekdagen en op een feestdag. Huwen op vrijdag was tot nu toe gratis in Scherpenheuvel-Zichem. Vanaf 2020 betalen koppeltjes 100 euro. Voor huwen op zaterdag stijgt het tarief met de helft: van 100 tot 150 euro. Op een feestdag betaal je nu nog 175 euro, vanaf volgend jaar 200 euro. Op gewone weekdagen (buiten de vrijdag) stijgt het tarief voor een huwelijk van 25 tot 30 euro. Ook de prijs van een huwelijksboekje gaat licht omhoog: van 37 naar 40 euro.

Gezondheidsindex

De verhoging van de tarieven van deze retributies past in een totaalvisie op de aanpassing van belastingen en retributies. “De bestaande tarieven werden in 2016 vastgelegd”, legt schepen van Financiën Inne Pauwels (CD&V) uit. “Ondertussen is de gezondheidsindex met ongeveer vijf procent gestegen. De aanpassing van de tarieven past dan ook in de stijging van de gezondheidsindex.”

Er spelen echter ook andere elementen. “Voor een huwelijk buiten de normale werkuren zijn er extra mensen en middelen nodig”, legt schepen van Burgerzaken Lieve Renders (CD&V) uit. “Buiten de werkuren moet er personeel worden opgeroepen, moeten verlichting en verwarming in het stadhuis in werking worden gezet. Dat geldt ook voor vrijdagnamiddag, want het stadhuis is al om 12 uur gesloten. Bovendien hebben we onze tarieven vergeleken met de buurgemeenten.”

Voor de N-VA kunnen de prijsverhogingen niet door de beugel. “Dit zijn gewoon platte belastingverhogingen. Onaanvaardbaar “, zegt Pieter Boudry.