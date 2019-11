Meerdere gewonden bij steekpartij in Den Haag, klopjacht op de dader aan de gang

Enkele uren na de terreuraanval in Londen zijn ook in Den Haag, in Nederland, minstens drie gewonden gevallen bij een steekpartij. De politie houdt momenteel een klopjacht op de dader, een man van tussen de 45 en 50 jaar oud.

In het centrum van de Nederlandse stad Den Haag zijn bij een steekpartij “meerdere gewonden” gevallen. Dat meldde de Haagse politie vrijdagavond op Twitter. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Veel hulpdiensten en politieagenten zijn ter plaatse en er is sprake van meerdere gewonden.

Het is vermoedelijk gebeurd in of voor warenhuis Hudson’s Bay, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De aanleiding is nog onduidelijk. Er zou voorlopig geen sprake zijn van een terroristisch motief, maar dat kan in de komende uren nog veranderen.

Volgens de politie vielen er minstens drie gewonden. Ze zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Over hun toestand is weinig bekend op dit moment. Volgens getuigen was minstens een van hen nog zeker bij bewustzijn toen hij werd afgevoerd.

In de Haagse binnenstad was het erg druk op het moment van de feiten, onder meer vanwege de koopavond rond Black Friday, en brak paniek uit. Mensen liepen naar alle kanten.

De politie is op zoek naar een licht getinte man van tussen de 45 en 50. Hij draagt een zwarte sjaal en grijs joggingpak.

De winkelstraat is afgesloten. Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse en boven de stad cirkelt een politiehelikopter.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

De steekpartij gebeurde in de Grote Marktstraat, een van de belangrijkste winkelstraten in de stad. Volgens onbevestigde bronnen zou een mes gevonden zijn in of naast een bloembak.

De politie vraagt getuigen of mensen die camerabeelden of ander beeldmateriaal hebben, dat te melden. Momenteel worden ook alle camerabeelden uit de buurt bekeken in de hoop de dader zo snel mogelijk te kunnen identificeren en opsporen.