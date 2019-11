Een man met een kind op de arm

Het is koud maar de zon schijnt, we rijden dus naar de kust. We zijn niet alleen: gevaarlijke gekken willen evenzeer naar zee en suizen ons voorbij. Opzij, opzij, opzij. Even voorbij Drongen verbiedt een portiek het linkerbaanvak, maar dat maakt weinig indruk, want pas als alleen nog het rechterbaanvak open is, begint men aan invoegen. Ongeval! Vertraging!, meldt de radio. Iemand rijdt achteruit op de pechstrook, allicht voor een koffie in het nabije wegrestaurant, liever dan in de file te staan.