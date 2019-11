Carrièreplanning voor over honderd jaar. Zeer ­belangrijk voor een vijfjarige. Ook al waggelen er ­tegen dan verdwaalde ijsberen in de straten en zijn alle bomen in het dorp vervangen door foto’s van ­bomen in het dorp. Toch heeft mijn dochter toekomstvisie. Haar carrièreplanning is dat ze over honderd jaar tovenaar wordt.