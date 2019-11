Merkel de opera voor één keer in ons land, mét een man in de hoofdrol: “Ik was door haar gefascineerd”

“Ik zag Angela Merkel altijd als een grijze muis. Maar na haar uitspraak - ‘wir schaffen das’ - over de vluchtelingencrisis begon ik haar te bewonderen”, vertelt regisseur Floor Houwink ten Cate. Vrijdagavond speelde de opera ‘Merkel’, een ode aan de machtigste vrouw van deze tijd, eenmalig in Antwerpen.

Het is uitzonderlijk dat een opera geschreven wordt over een nog levende politicus. “Opera is het favoriete kunstgenre van Angela Merkel”, vertelt Floor Houwink ten Cate. “We vertellen het verhaal van Merkel in de aanloop van de wereldberoemde ‘wir schaffen das’ speech. Het stuk begint met een live documentaire en transformeert, na een korte voorstelling van de acteurs, in een elektro opera.”

Om het muzikaal portret tot leven te brengen ging de regisseur op zoek naar het levensverhaal van Angela Merkel: “Ik kocht alle biografieën die ooit geschreven zijn over haar, keek naar zo veel mogelijk documentaires en bracht zelfs een bezoek aan haar geboortestad. Ik was door haar gefascineerd. Want hoe uitzonderlijk is het dat zo’n onopvallend iemand toch zoveel macht kan hebben?”

Een man in de schoenen van Merkel

De rol van Angela Merkel wordt vreemd genoeg gespeeld door een man, de Nederlandse acteur Benjamin Moen. “Ze wilden oorspronkelijk dat een oudere vrouw de rol van Merkel zou vertolken”, vertelt Moen. “Maar ik wilde absoluut de rol spelen omdat ze een soort moreel boegbeeld is, één van de weinige politici die haar menselijkheid toont. Dat ik een vrouw speel is ook niet zo uitzonderlijk. Bij theater maakt het niet uit wat jouw gender is, zolang je het verhaal juist brengt.”

Hoewel een opera over een levende politicus eerder uitzonderlijk is, vindt Dirk Rochtus, Professor Internationale Politiek aan de KU Leuven, het logisch dat er een stuk verschijnt over Angela Merkel. “Hoewel ze de bondskanselier is van het machtigste land van Europa, komt ze over als een grijze muis, een voorzichtige vrouw die niet zo spraakzaam is. Maar achter de schermen drukt ze haar mening door en neemt ze al bijna 14 jaar beslissingen over de belangrijkste thema’s ter wereld.”

Brief van Angela Merkel

De opera is de bondskanselier zelf ook niet ontgaan. “We hadden haar uitgenodigd om naar de première te komen in Nederland maar dat heeft ze vriendelijk afgewezen. We kregen wel een brief waarin ze ons succes wenste”, vertelt Floor Houwink ten Cate.