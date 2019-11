Het kanon van The Gunners buldert niet meer: waarom Arsenal stilaan het Anderlecht van de Premier League wordt

Het seizoen is tot nu toe een pain in the Arsenal. Akkoord, de woordspeling is flauw, maar dat is het seizoen van de Gunners tot nu ook. Al zeven wedstrijden kon er niet gewonnen worden. De thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League kostte Unai Emery nu de kop. Stilaan mag Arsenal in het lijstje van tanende grootheden geplaatst worden.