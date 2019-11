Voetballers van buiten EU moeten hier minstens 400.000 euro per jaar verdienen

Het minimumloon voor voetballers die niet uit de Europese Unie komen, moet fors de hoogte in. Daarover lijkt er een consensus in de maak tussen de Vlaamse partijen.

CD&V zal binnenkort een voorstel indienen om dat loon op te trekken naar 1,2 keer het gemiddeld loon per sportsector. Voor het voetbal zou dat een vervijfvoudiging betekenen tot ongeveer 400.000 euro per jaar. Op dit ogenblik moeten de clubs niet-Europese spelers minstens 85.000 euro per jaar betalen.

“België is een doorverkoopland van goedkope buitenlanders. Met deze maatregel willen we het talent van eigen bodem beschermen, zodat zij meer kansen krijgen”, zegt CD&V-parlementslid Leen Dierick.

Dit zou enorm grote gevolgen kunnen hebben voor de Belgische eerste en tweede voetbalklasse, waar momenteel dertig procent van alle spelers van buiten Europa komen. Voor de grote clubs zal dat weinig problemen stellen – zij kunnen die lonen betalen –, maar vooral de kleinere clubs zullen op zoek moeten naar alternatieven in de eigen jeugd of binnen Europa.

Deze maatregel maakt deel uit van het overleg tussen de Vlaamse politieke partijen over de fiscale en RSZ-voordelen in de sport, dat volgende week donderdag gepland staat.