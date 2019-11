Serveerster wandelt elke dag kilometers naar het werk, tot ze verrast wordt door een onbekend koppel

Adrianna Edwards werkt momenteel als serveerster, maar droomt ervan verder te studeren. Er moet echter ook brood op de plank komen en daarom wandelt de jonge vrouw elke dag 11 kilometer naar haar werk en 11 kilometer weer naar huis. Afgelopen week deed ze haar verhaal aan een koppel dat ze nog nooit eerder had gezien. Het oudere stel verliet het restaurant, maar kwam even later terug met een verrassing voor Edwards. “Het voelt alsof ik droom”, aldus de jonge vrouw, die sneller dan verwacht naar de hogeschool kan door het genereuze cadeau.