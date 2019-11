Benito Raman scoort wereldgoal voor Schalke

Op de dertiende speeldag in de Bundesliga versloeg Schalke 04 thuis Union Berlijn met 2-1.

Benito Raman startte in de basis en schoot de thuisploeg na 23 minuten op voorsprong. Hij knalde met zijn linker een afvallende bal staalhard in het dak van het doel. Het was voor de Belg zijn tweede treffer dit seizoen in de Bundesliga. Vorige week scoorde hij ook tegen Werder Bremen. Marcus Ingvartsen, gebuisd bij Racing Genk, bracht de promovendus dertien minuten later vanop de stip langszij. Zes minuten voor tijd werd Raman naar de kant gehaald en twee minuten later scoorde Suat Serder de winnende treffer

Schalke staat door deze zege voorlopig naast Borussia Mönchengladbach aan de leiding in de Bundesliga.