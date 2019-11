Antwerpse fotograaf maakt unieke beelden bij beruchte Ierse zigeuners en Antwerp-hooligans: “Alles gedaan wat ze me afgeraden hebben op de academie"

Antwerpen -

In de regel hebben ze een godgloeiende hekel aan fotografen. Toch mocht Antwerpenaar Sebastiaan Franco foto’s maken van Antwerp-hooligans en Irish Travellers, de meest balorige zigeuners van West-Europa. Met die laatste reportage stond hij deze maand nog te blinken in de Britse kranten The Sun en The Daily Mail. “Alles wat ze me hebben afgeraden op de academie, heb ik gedaan.”