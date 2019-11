“Buitenlandse eigenaars en spelers zullen net zo snel verdwijnen als ze gekomen zijn. Voorbereiding is nodig, of er dreigt een heus kerkhof.”

Regering in lopende zaken of niet, de politiek heeft het voetbal in het vizier gekregen. Terwijl over de partijgrenzen heen binnenkort een voorstel over de aanpassing of zelfs afschaffing van de fiscale voordelen voor professionele sportclubs wordt gelanceerd, wil men in één keer ook de toestroom van buitenlands voetbaltalent aanpakken. Zoals het er nu naar uitziet wordt het minimumloon voor niet-EU-spelers vervijfvoudigd. Van 80.000 naar 400.000 euro bruto. Redelijk indrukwekkend, revolutionair zelfs. In België dan toch. Want daarmee komt die salarisdrempel op ongeveer dezelfde hoogte als in Nederland.