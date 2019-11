Spuitwater uit de kraan en CEO zonder bureau: dit voedingsbedrijf maakt kantoor “even duurzaam als onze producten”

Gent -

Het voedingsbedrijf Vandemoortele heeft zijn kantoren in de Moutstraat ingeruild voor een nieuw gebouw in de schaduw van de Ghelamco Arena. “Gezonder en duurzamer, het zit in al onze producten. Dan moeten we die lijn doortrekken in ons gebouw”, zegt CEO Jules Noten. Een gebouw dat er bijna niet was gekomen, tot de Stad Gent water in de (parkeer)wijn deed.