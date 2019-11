Vervijfvoudiging (!) van de minimumlonen voor niet-EU-spelers in België dreigt: politiek wil eigen jeugd meer kansen geven

De grote clubs met buitenlandse spelers zoals Jonathan David (AA Gent), Sander Berge (Racing Genk) of Emmanuel Dennis (Club Brugge) zullen minder last ondervinden. Foto: rr

Als het van CD&V afhangt, wordt het minimumloon voor een profvoetballer die niet uit de Europese Unie komt vervijfvoudigd tot 400.000 euro per jaar. Ook de andere Vlaamse partijen zijn wel te vinden voor een forse verhoging. Dat zou grote gevolgen hebben voor het Belgisch voetbal, waar op dit moment 30 procent van de spelers niet-EU’ers zijn.

In het wetsvoorstel wil CD&V het minimumloon voor niet-EU-sporters optrekken naar 1,2 keer het gemiddeld loon in de sector. Dit zou voor de Belgische eerste voetbalklasse betekenen dat het minimumloon wordt verhoogd van 80.000 euro naar ongeveer 400.000 euro. “We hebben de vergelijking gemaakt met onze buurlanden en daarbij viel op dat het minimumloon in België ontzettend laag ligt”, legt CD&V-parlementslid Leen Dierick uit. “Daarom zijn wij tot dit voorstel gekomen. Wij merken dat de Belgische clubs nogal eens gezien worden als een doorgeefluik, waarbij de meerwaarde naar de clubs gaat. Wij willen de talenten van eigen bodem wat meer beschermen, zodat zij ook kansen zullen krijgen. De Belgische voetbalclubs bengelen wat betreft het aantal speelminuten voor zelfopgeleide spelers helemaal onderaan. Dat moet beter.”

Ook de andere Vlaamse partijen zijn te vinden voor een forse verhoging van dat minimumloon. “We zien dit wel als iets dat in zijn geheel moet bekeken worden met de RSZ- en fiscale voordelen”, zegt Dieter Van Besien van Groen. “Maar als dat kan helpen om de eigen jeugd meer kansen te geven, dan is dit zeker een goede denkpiste.” Dat is ook de teneur bij N-VA, SP.A en Open VLD, die volgende week donderdag samen met Groen en CD&V voor een eerste keer zullen samenzitten om de RSZ- en fiscale regeling te bespreken.

Een overzicht van de ploegen met de meeste niet EU-spelers. Foto: rr.

Balthazar Boma

Het zou een goede zaak kunnen zijn voor ons voetbal, vindt sporteconoom Trudo Dejonghe van de KU Leuven. “Ik pleit al jaren voor die aanpassing”, zegt hij. “Wat nu heel vaak gebeurt, is dat er bij sommige clubs bij manier van spreken een zak met buitenlandse spelers wordt uitgeschud in de hoop dat eentje daarvan het goed doet. Dat soort praktijken maakt België in zekere zin tot een draaischijf van mensenhandel van niet-EU-spelers. Het trekt ook de Balthazar Boma’s aan, die voetbal als een prestigeproject zien. Voor 1,6 miljoen euro loonkost – twintig keer 80.000 euro minimumloon op dit moment – kan je hier al een volledige ploeg bij elkaar kopen. Dat kost nu dus bijna niks.”

België steekt op dit moment ver boven de andere landen uit als het gaat over niet-EU-voetballers in de hoogste klasse. 145 spelers, ofwel 30 procent, heeft de nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort. In de grote Europese competities ligt dat niet hoger dan 20 procent. In Nederland zijn er slechts negen procent niet-EU’ers actief. En dat is geen toeval, want in de Eredivisie geldt er al meer dan 20 jaar een minimumloon voor buitenlanders. Dat bedraagt er 150 procent van het gemiddeld spelersloon. “Zo kunnen clubs enkel buitenlandse spelers binnenhalen die een meerwaarde betekenen”, vervolgt Dejonghe. “Op die manier zorg je ervoor dat eigen spelers wat meer kansen krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse tweede klasse: dat is een kweekvijver voor eigen talent. En vergelijk dat dan eens met onze Proximus League, waarin jonge Belgen helemaal geen kansen meer krijgen.” Die Proximus League telt momenteel inderdaad 52 procent buitenlanders – nergens ter wereld ligt dat percentage in een lagere afdeling hoger. 23 procent van alle spelers komt bovendien van buiten de Europese Unie. Ook daar spant ons land de kroon.

De Jupiler Pro League is de competitie met veruit het meeste aantal niet-EU voetballers (30 procent). Het verschil met bijvoorbeeld de Nederlandse Eredivisie is immens. Foto: rr.

Vervreemding

Maar riskeert dit alles niet ten koste te gaan van het niveau van onze competitie? “Wat er in de eerste plaats zal gebeuren, is dat België niet langer een Mickey Mouse-competitie zal zijn, die gebruikt wordt voor de import en export van minderwaardige buitenlanders”, stelt Dejonghe. “De grote clubs zullen dat minimumloon nog steeds kunnen betalen voor goede buitenlandse spelers. Het zijn vooral de kleine clubs die alternatieven moeten zoeken, hopelijk in de eigen achtertuin. Dit zou ook de supporters weer naar het stadion kunnen lokken. Uit onderzoek blijkt immers dat er bij sommige fans nu toch een zekere vervreemding optreedt. Als je ziet hoe bij een ploeg als STVV het aantal supporters is teruggelopen sinds de Japanse overname... Mochten er meer jongens uit de eigen regio op het veld staan, dan kan die betrokkenheid weer wat hoger liggen.”

En wat met de andere sporten? Moeten die vrezen voor deze maatregel? Vanuit het basketbal klinkt het dat dit ervoor zal zorgen dat er bijna geen Amerikanen meer kunnen gehaald worden. “In de eerste plaats vind ik niet dat men bij het invoeren van zo’n maatregel hiermee moet rekening houden”, besluit Dejonghe. “Europees doen we in het basket toch ook niet echt meer mee. Bovendien geldt daar hetzelfde als in het voetbal: misschien zal deze maatregel er wel voor zorgen dat meer Belgen hun kansen krijgen en dat er zo weer meer volk zal komen kijken.”

Ook in 1 B, de zogenaamde Proximus League, tellen de clubs heel wat niet-EU-spelers. Foto: rr

KV Kortrijk: “Buitenlandse talenten worden op deze manier onhaalbaar”

Bij KV Kortrijk bestaat de spelerskern voor 37 procent uit niet-EU-spelers. De nieuwe maatregel zou de West-Vlaamse club dus zwaar treffen. “Ik zou dan ook graag weten waarom dit moet veranderen”, aldus CEO Matthias Leterme (foto). “Het is nu een en-en-verhaal: Belgische clubs investeren in eigen jeugd én geven ook kansen aan buitenlandse talenten. Met een minimumloon van 400.000 euro ­bruto worden niet-EU-spelers onhaalbaar voor een club als KV Kortrijk. Bovendien waren dan ook spelers als Wesley, Nakamba (intussen ex-Club Brugge, nu beiden Aston Villa) en Osimhen (ex-Charleroi, nu Lille) eerst niet neergestreken in België.”

Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, stipt nog iets anders aan. “Het zou niet eerlijk zijn mochten grote clubs deze talenten wel nog kunnen gaan halen en kleinere clubs niet”, klinkt het. “Het zou de verschillende tussen grote en kleine clubs nog versterken en dat maakt de competitie er dus niet aantrekkelijker op.”