“We maken ons op voor de saaiste loting ooit (voor de Rode Duivels dan toch)”

Lotingen zijn wat ze zijn. Een saaie boel, op telkens enkele seconden na. Maar nu heeft de UEFA het heel bont gemaakt. Drie seconden wordt in Boekarest het spannend voor de Rode Duivels: Wales of Finland als derde tegenstander? Of we daar om moeten treuren? Uiteindelijk is het belangrijk wie de tegenstanders worden en daarmee hebben de Rode Duivels het met Rusland, Denemarken en Wales of Finland getroffen. Sommige landen weten ook pas op 1 april wie hun laatste rivaal wordt.