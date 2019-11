Praktische gids: wat u nog moet weten over de EK-loting

Rond 18u45 weten we het antwoord op de vraag ‘Wie wordt de derde tegenstander van de Rode Duivels op het EK voetbal?’ Met een uitgebreide loting, waarop tal van ex-vedetten hun opwachting zullen maken, worden de groepen ingedeeld. Van Denemarken en Rusland zijn we al zeker, Wales of Finland wordt de derde tegenstander in de groepsfase. Wat moet u verder nog allemaal weten over de loting straks? We vatten het even samen.

Wat krijgen we straks op tv te zien?

VRT zendt uit met commentaar van Peter Vandenbempt. Het begin van de loting wordt aangekondigd om 18 uur maar je weet hoe dat gaat. Eerst worden er wat mensen in de bloemetjes gezet, daarna mogen de organiserende steden hun promofilmpje tonen, er komen wat lokale muzikale acts en na exact 29 minuten begint het dan pas echt. De echte loting zal 20 minuten duren. Om het toch min of meer swingend te houden, worden dan ex-voetballers opgevoerd die de balletjes mogen opvissen. Deze keer heeft men een heus elftal samengesteld met keeper Casillas (Spanje), verdedigers Lahm (Duitsland), Sivebæk (Denemarken), Desailly (Frankrijk), Carvalho (Portugal), middenvelders Zagorakis (Griekenland), Poborský (Tsjechië), Gullit (Nederland), João Mário (Portugal), aanvallers Totti (Italië) en Arshavin (Rusland).

Hoe zit dat met die play-offs die pas in maart worden gespeeld?

Er komen op dit moment nog zestien landen in aanmerking voor vier plaatsen op het EK. Die worden ingedeeld volgens de divisies die vorig seizoen in de Nations League werden gevormd. Elke divisie speelt een toernooi met halve finales (in één wedstrijd) op 26 maart en finale op 31. Van elke divisie krijgt de winnaar nog een EK-ticket. De divisies zijn als volgt ingedeeld: A) Bulgarije, Hongarije, IJsland en Roemenië B) Bosnië, Noord-Ierland, Slovakije en Ierland C) Noorwegen, Servië, Schotland en Israël D) Georgië, Wit-Rusland, Noord Macedonië en Kosovo Voor België is dat minder belangrijk aangezien het in de groepsfase sowieso niet tegen één van die landen zal spelen.

Zien we vanavond nog ingewikkelde zaken naast de gastlanden die thuis moeten spelen?

Valt mee. Die duiken op als Kosovo zich via de play-offs alsnog zou kwalificeren. Kosovo kan dan om politieke redenen in de groepsfase niet gekoppeld worden aan Bosnië, Servië of Rusland. Oekraïne en Rusland werden bij deze loting al uit elkaar gehouden. Let wel, in de KO-fase kunnen Rusland-Oekraïne of Rusland-Kosovo wel worden gespeeld.

Telt dat thuisvoordeel van de gastlanden in de groepsfase ook voor het verdere toernooi?

Neen, althans niet in de tweede ronde. De steden voor de KO-fase werden al vastgelegd. In hoogst uitzonderlijke gevallen - als Spanje bijvoorbeeld derde wordt in zijn groep - kan het thuisvoordeel worden behouden. Vanaf de kwartfinale kan het dan weer wel, vooral voor Duitsland en Italië kan het dan interessant zijn. Als Engeland de halve finale speelt, wordt het een thuisland want vanaf de halve finale wordt alles in Londen op Wembley gespeeld.