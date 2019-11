Opnieuw terreur in hartje Londen: twee dodelijke slachtoffers bij steekpartij op London Bridge

Man valt drie shoppers aan met mes in Den Haag

Het waren voorbijgangers die rond 14 uur vrijdagnamiddag de in het zwart geklede dader konden overmeesteren op de London Bridge, een van de bekendste trekpleisters van de Britse hoofdstad. Ze gooiden zich op gevaar van eigen leven op de man die een groot mes in zijn handen had en rond zijn middel een bomgordel droeg, al bleek die achteraf geen explosieven te bevatten. De man had net daarvoor lukraak verschillende mensen neergestoken.

“Het zijn helden die letterlijk op het gevaar afliepen”, zegt de Londense burgemeester Sadiq Khan over de moedige voorbijgangers. “Door hun tussenkomst beschermden ze het leven van vele anderen. Ik bedank ze in naam van alle landgenoten”, voegde de Britse premier Boris Johnson later toe. Een van die moedige voorbijgangers was de Londense gids Stevie Hurst. “Iedereen zat bovenop de dader. We zagen dat hij het mes nog altijd stevig vasthield en probeerden het af te nemen zodat hij niemand anders meer kon verwonden. Ik heb de dader daarom zelfs tegen het hoofd geschopt”, legde hij uit aan een van de radiokanalen van BBC.

Strenge veroordeling

Uiteindelijk slaagde het groepje erin om het mes af te pakken, is duidelijk te zien op beelden van ooggetuigen. Waarna ook politieagenten kwamen aangerend en de terrorist met twee kogels doodschoten. Dat gebeurde volgens getuigen op het moment dat de dader opnieuw recht wilde staan en zijn jas opende, dreigend om zijn ‘bomgordel’ te laten ontploffen.

De Britse premier veroordeelde vrijdagavond de aanval zeer sterk. “Ik verzeker jullie dat we iedereen die betrokken is bij deze misdaad zullen opjagen en voor de rechter brengen. Mijn boodschap aan wie gelinkt is aan dit soort aanvallen: dit land zal nooit bang, verdeeld of geïntimideerd zijn door dit soort aanvallen. Onze Britse waarden zullen zegevieren.”

Oude wonde

In 2017 vielen op en rond de London Bridge al acht dodelijke slachtoffers en 48 gewonden bij een terreurdaad. Toen reed een groepje terroristen met een bestelwagen in op voetgangers en staken ze ook enkele slachtoffers neer. De politie schoot later de drie ISIS-terroristen dood.

“Sommige mensen hielden een trauma over aan de vorige terroristische aanval op London Bridge”, zegt een van de marktkramers van het nabijgelegen Borough Market, die liever anoniem blijft, als reactie aan The Guardian. “We zijn daarnaast vooral ook bezorgd voor het toerisme. We hebben al een aanzienlijke daling van het aantal bezoekers op de markt gezien in vergelijking met vóór de vorige aanval.”