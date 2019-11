Oud-minister Steven Vanackere steunt Sammy Mahdi

Vrijdag weten we eindelijk wie de nieuwe voorzitter wordt bij CD&V: Sammy Mahdi of Joachim Coens. In de laatste rechte lijn spreken steeds meer CD&V-vertegenwoordigers openlijk hun voorkeur uit. De laatste die dat deed, is oud-minister Steven Vanackere. In een besloten Facebook-post neemt hij het op voor Mahdi: “Wie van de twee heeft het sterkste ideologische kompas? Wie is de grootste lefgozer van de twee? Wie krijgt onze boodschap het meest overtuigend verteld?”

Eerder sprak ook Wivina Demeester al haar steun uit en werd duidelijk dat Inge Vervotte een rechtstreekse lijn met Mahdi onderhoudt. Ook Kamerlid Jef Van den Bergh en Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer outten zich vrijdag op Twitter als aanhangers van het kamp-Mahdi.

Tegenkandidaat Joachim Coens krijgt de openlijke steun van de gewezen andere voorzitterskandidaten Walter De Donder, Christophe Vermeulen en Raf Terwingen. Er wordt ook gefluisterd dat Coens de steun krijgt van een aantal partijkopstukken, maar tot de race gelopen is, willen die zich niet officieel uitspreken. (mvdr)