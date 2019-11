Klimaatbetogers blijven gaan

Voor de vierde keer kwamen gisteren mensen wereldwijd gelijktijdig op straat voor het klimaat, in een nieuwe ‘Global Strike for Future’. Ook in zeven Belgische steden in België – Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen – werd een klimaatmars georganiseerd. Het was al de 24ste keer dat ‘onze’ klimaatjongeren zich lieten horen. In totaal telde organisatie Youth for Climate zo’n 4.500-tal betogers in ons land. “De opkomst was deze keer wat moeilijker, omdat de jongeren soms gedemotiveerd raken én de actie dicht bij de examens lag”, zegt Toon Lambrecht van Youth for Climate. “Maar anderhalve maand geleden kregen we wel nog 20.000 jongeren op straat, en wereldwijd komen we wél weer aan een impressionant cijfer van miljoenen betogers. Het blijft belangrijk om te laten zien dat we er nog steeds staan, en de druk hoog houden.” Donderdag riep het Europees Parlement nog de noodtoestand rond het klimaat uit.(sobu)