Lode Vereeck naar Raad van State tegen ontslag

Open VLD-politicus Lode Vereeck trekt naar de Raad van State, nadat de beroepscommissie van de UHasselt zijn ontslag bevestigde als professor economie en beleidsmanagement. Die ingrijpende maatregel was het gevolg van een tuchtprocedure binnen de universiteit. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 raakte het nieuws bekend dat klachten van vier vrouwelijke studenten over grensoverschrijdend gedrag waren overgemaakt aan het Limburgse parket. Dat besliste uiteindelijk de zaak te seponeren, maar de universiteit ging wel verder met een eigen procedure.

“Mijn cliënt is erg aangeslagen door de beslissing en wenst voorlopig niet zelf te reageren”, zegt advocaat Luk Delbrouck. Hij wijst erop dat de tuchtrechtelijke feiten al lang verjaard zijn, dat er geen enkele formele klacht is ingediend tegen Vereeck en er enkel vier meldingen zijn. Toch klinkt binnen de universiteit zelf dat het om heel ernstige feiten gaat, en veel meer dan enkele flirterige sms’jes of mails, zoals Vereeck zelf volhoudt. (jvde)