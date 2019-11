Kompany voluit op training (maar speelt hij tegen KVO?)

Vincent Kompany is verlost van zijn hamstringblessure. Hij traint weer voluit bij Anderlecht, maar durft paars-wit het aan om hem zondag ook meteen weer op te stellen tegen KV Oostende? In die match mag absoluut geen puntenverlies geleden worden, want volgende week wacht Moeskroen in de beker en is er een cruciaal duel tegen Charleroi in de strijd om Play-off 1. Toch is de kans reëel dat Vince The Prince in Oostende op de bank begint. Wellicht maakt Adrien Trebel (knie) het meeste kans om weer te spelen, aangezien ook Philippe Sandler (knie) nog moet opletten.

Ondertussen legt Anderlecht nu toch een nieuwe grasmat. Die kost wel 100.000 euro, maar was broodnodig aangezien de vorige kapot was gespeeld. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen omdat het drainagesysteem in het Astridpark verouderd is.(jug)