Een lefgozer van 33: Georges-Louis Bouchez verwacht verkozen tot voorzitter van de MR

Georges-Louis Bouchez komt net als Elio Di Rupo uit Bergen, maar verder zijn er weinig gelijkenissen met het socialistische kopstuk. Integendeel: de twee botsten in het verleden meer dan eens. Op zijn twintigste veroverde Bouchez vanuit het niets een zetel in de gemeenteraad, later werd hij er ook schepen. In april 2016 kwam daar plots een eind aan, toen Di Rupo de liberalen uit de coalitie gooide. Het argument? “Moeilijk om samen te werken met schepen Bouchez.” Het tekent de sturm-und-drang van de jonge liberaal, die het klappen van de zweep leerde als kabinetsmedewerker bij Didier Reynders.

Nochtans staat Bouchez bekend als een aanhanger van het kamp-Michel in de eeuwig verdeelde MR. Afscheidnemend voorzitter Charles Michel, die zondag officieel voorzitter van de Europese Raad wordt, sprak weken geleden al zijn steun voor Bouchez uit. In zijn zog volgden nogal wat kopstukken van de Mouvement Réformateur. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Bouchez als winnaar uit de eerste ronde met vijf kandidaten kwam. Dat was vrijdag, in de tweede ronde tegen de meer ervaren Denis Ducarme (46), niet anders.

Opvolger voor Reynders

De eerste job voor ‘GLB’? Zaterdag al meteen een nieuwe federale minister in lopende zaken aanduiden als opvolger van Didier Reynders, die vrijdag na 20 jaar de deur van de federale regering achter zich dichttrok en net als Charles Michel naar Europa trekt. Kamerlid Philippe Goffin en Brussels parlementslid Vincent De Wolf worden genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Defensie zou dan naar Denis Ducarme gaan, die nu al minister van Landbouw en Middenstand is. Pensioenminister Daniël Bacquelaine zou vicepremier worden.

De komende weken schuift Bouchez ook aan de zijde van premier Sophie Wilmès aan bij de federale regeringsonderhandelingen. “Haar kennis van de federale dossiers is vrij compleet”, liet hij zich eerder al ontvallen. “Ik zal me opwerpen als de bewaker van ons partijprogramma.” Aan die onderhandelingstafel zal hij straks wel meer jonge gezichten tegenkomen: aan deze kant van de taalgrens schopte de jonge Conner Rousseau (27) het tot voorzitter van de socialisten. Volgende vrijdag is ook de voorzittersstrijd bij CD&V ten einde. Misschien is het daarna tijd voor échte regeringsonderhandelingen. Tenzij er ook nog gewacht zou worden tot volgend voorjaar, wanneer de Vlaamse liberalen als laatste een nieuwe voorzitter aanduiden.