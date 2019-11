Hoofdopdracht: zichzelf wegcijferen

Loon van 330.000 euro en een opmerkelijk bureau

“Agreement”, tweette Charles Michel in de vroege ochtend van 13 juli 2015. De onderhandelingen op de Europese Top, over Griekenland en zijn schuldeisers, hadden heel lang aangesleept en een akkoord hing eindelijk in de lucht, maar alleen de jeune premier van België durfde het nieuws al wereldkundig te maken. Het duurde nog een tijdje voor de grote Europese leiders de informatie bevestigden. “Maar ik was die nacht heel nauw betrokken geweest”, getuigde Michel achteraf. “Misschien was ik wel de eerste om te begrijpen dat we dit keer wel een akkoord hadden.”

In die twee zinnetjes zit heel veel van wat de nieuwe voorzitter van de Europese Raad typeert: de gewichtigheid van de onderhandelaar die kickt op een fel bevochten compromis, én de branie van het jongetje dat altijd al liever heeft meegespeeld met de grote mensen. Michel zetelde op zijn 18de in de provincieraad, kwam op zijn 23ste in de Kamer en werd op zijn 38ste premier. Nu hij voorzitter is geworden van de Europese Raad, is hij nog altijd geen 44.

Banden smeden met Macron en Merkel

Leeftijd is dus van geen tel. De beste garantie of iemand geschikt is om de Europese Raad voor te zitten, schuilt wellicht in hoe hij op die post terechtkomt. In het geval van Michel was dat vanzelfsprekend zijn band met de Franse president Emmanuel Macron, met wie hij de Franse taal, de liberale en Europese gedachten, en zelfs de verjaardag (21 december) deelt – al is Macron nog twee jaar jonger. Van meet af aan heeft Michel ook geïnvesteerd in de relatie met de andere kant van de as Parijs-Berlijn: Angela Merkel. Immers: niemand heeft ooit een Europese topfunctie bekleed zonder de goedkeuring van de Duitse bondskanselier. Daarnaast is Michel er in die vijf jaar van Europese topontmoetingen in geslaagd om – ondanks verregaande meningsverschillen – ook in de Oost-Europese lidstaten geen vijanden te maken.

Geen eigen mening, graag

Zijn maidenspeech in Amsterdam enkele weken geleden, weliswaar nog als president elect en niet als president, werd met een vergrootglas bekeken door alle Europese waarnemers. “Pijnlijk”, noemt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) die voordracht. “Michel lijkt zich te miskijken op zijn rol, want hij had het over inhoudelijke prioriteiten. Maar dat is de bevoegdheid van de Europese Commissie en Ursula von der Leyen.” Niet iedereen is het met die analyse eens. Naast het voornemen om het contact met de burger aan te halen, was het enige thema dat Michel daar echt naar voren schoof het klimaat. Dat is straks op zijn eerste Europese top op 12 december dan ook het hoofdpunt op de agenda. De Oost-Europese lidstaten, die beloven te steigeren bij het voornemen voor een klimaatneutrale EU, nu al een beetje warm maken, kan geen kwaad. “Voor de rest was het een eerder vlakke toespraak”, zegt de Nederlander Luuk van Middelaar, politiek filosoof, hoogleraar Europees recht en destijds speechschrijver op het kabinet van Herman Van Rompuy. “Michels persoonlijke opvattingen doen ook weinig ter zake.”

Met de fanfare op kop het bos betreden is absoluut te vermijden. Een premier van een lidstaat laat zich niet ompraten wanneer Europa in het openbaar druk uitoefent. Dus was Michel de afgelopen weken al discreet in de weer in Oost-Europa, maandag en dinsdag nog in Polen en Roemenië, om de geesten te masseren. Warschau en Boekarest zullen de komende jaren heel vaak op zijn agenda staan. Want er was iets vreemds, afgelopen zomer, aan de benoeming van de vijf Europese topfuncties. Die gingen allemaal naar West-Europeanen. Als de oudste leden van de EU niet continu op een njet uit het voormalige Oostblok willen stuiten, zal Michel daar zwaar moeten in investeren. Zijn vader kreeg als minister van Buitenlandse Zaken ooit de titel Louis ‘Airmiles’ Michel. Hijzelf, naar eigen zeggen iemand die echt kan genieten van de momenten met zijn jonge gezin, zal zo mogelijk nog meer van huis moeten zijn.

Belgisch compromis

Van Middelaar merkt op dat de Europese Raadsvoorzitter sinds het ontstaan van de functie in 2010 hoofdzakelijk een crisismanager is geweest. “De euro, de Brexit, de vluchtelingen. In crisissen kijkt het publiek naar de verzamelde nationale leiders. Dus moet Michel kunnen overtuigen, vooral geen eigen doelen willen najagen en een consensus kunnen smeden. De beste voorbereiding voor dat laatste is thuis een meerpartijencoalitie te hebben geleid.”

Het eeuwige argument dat al zoveel Belgen aan een internationale topjob heeft geholpen luidt: wij zijn compromismakers. Dat Michels regering, op het moment dat hij werd aangeduid, al zeven maanden op apegapen lag, leek echter niemand af te schrikken. Voor Merkel, die als Duitse bondskanselier en topvrouw van de grootste Europese partij EVP toch nog altijd het laatste woord heeft, telt vooral dat er iemand zit – niet zoals die andere Belgische topliberaal Guy Verhofstadt – die zichzelf wil wegcijferen. “Ik wens Michel een stevige onderlip”, zegt Van Hecke. “Hij zal er meer dan eens moeten op bijten.”