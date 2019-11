“Twee kogels door de zetel waar mijn kleindochter altijd zit”

Nacht vol geweld

koen fasseur

Talk of the town was donderdag nog de gewapende overal op de Blokker in de buurt. Een overval? In hun anders zo rustige Ekeren? Vrijdagochtend ging het daar al niet meer over. Wel over het huis in de Oudebaan dat donderdag iets voor 23 uur werd beschoten. Elf kogels door het rolluik en de voordeur.

Bewoonster Marijke (74) wist niet wat haar overkwam. Ze stond net op uit haar zetel om te gaan slapen. “Ik hoorde knallen, maar wist niet van wat. Ik dacht dat mijn verwarming kapot was, want er zat een gat in. En ik zag één grote stofwolk.” Het gevolg van de inslag van de kogels in haar leembepleisterde muren.

Overstuur belde Marijke haar schoonzoon, waar haar 19-jarige kleindochter Failenn opnam. “Moeke zei dat er iets was gebeurd en niet wist wat er aan de hand was. Ik zou eerst alleen gaan om haar gerust te stellen, tot ze zei ze dat haar verwarming ook kapot was. Dus ging papa mee. Pas binnen zagen we het kapotte gordijn en vervolgens ook de gaten in het raam én het rolluik.” En in de groene zetel daartegenover, waar elke vrijdag de oudste kleindochter zit als de familie komt eten. “Daar is nu gewoon doorgeschoten. Twee kogels”, zegt Marijke.

Pas ’s nachts, toen haar schoonzoon de politie had gebeld en ze nadien bij hen bleef slapen, besefte de vrouw waaraan ze was ontsnapt. “Het waren écht schoten. Wat als ik vlugger was opgestaan, of als ik aan de andere kant van de tafel was gegaan, waar de kogels vlogen?”

Ze kijkt naar de gaten in haar voordeur, in de ruimte waar vroeger het kapsalon was van haar man die negentien jaar geleden overleed. “Ik snap het niet. Ik heb niets op mijn geweten, met niemand ruzie en zeker niets te maken met drugs of weet ik wat.”

Bommetjes of vuurwerk

Want dat is wat rondgaat in de buurt: een afrekening in het drugsmilieu, die per vergissing Marijke in het vizier nam. Het is de enige verklaring die ze in Ekeren kunnen bedenken. “Een Oudebaan kom je in zoveel gemeenten tegen. Misschien heeft de schutter zich vergist van plaats?” oppert overbuurman en garagist Dirk Gys.

Hij zag de schutter ’s nachts voor zijn neus ontsnappen, toen hij de voordeur voor het slapengaan ging afsluiten. “Net dan hoorde ik schoten. Bam bam bam. Niet eens zo luid, dus ik dacht aan klein mannen met bommetjes of vuurwerk. Toen ik de deur opentrok, spurtte die man voorbij. Wat is hier de bedoeling van?, riep ik hem op mijn blote voeten nog na. Maar hij liep door richting de grote weg, met een pet op zijn hoofd en een donkere sjaal voor zijn mond. En een groot wapen in zijn armen. Zeker geen gewone revolver, iets van een zwaar kaliber.”

Nog meer incidenten

Griezelig, noemt districtsburgemeester Koen Palinckx het. “Wat als de bewoonster was geraakt? Of de kogels waren afgeketst op iemand die zijn hond nog uitliet? Dat zijn oorlogswapens, hé. Wat bezielt iemand om zo driest en onzorgvuldig te werk te gaan? Want als het om een afrekening in het drugsmilieu gaat, heeft die man zich wellicht vergist.”

Daarom is Marijke naar eigen zeggen ook niet té bang om terug te keren naar huis. “Ik woon hier al 51 jaar graag, en ik heb niet het gevoel dat de aanval op mij gericht was.” Daar lijkt het inderdaad op, klinkt het in gerechtelijke kringen. Het parket heeft alvast een onderzoek geopend wegens poging tot moord.